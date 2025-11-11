Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helene Fischer stellt ihre Tour 2026 vor
Helene Fischer stellt ihre Tour 2026 vor

Helene Fischer stellt ihre Tour 2026 vor

Dienstag, 11. November 2025 | 17:50 Uhr
Sängerin will nächstes Jahr auf große Open-Air-Tournee gehen
APA/APA/dpa/Monika Skolimowska
Von: APA/dpa

Helene Fischer meldet sich endgültig aus der Babypause zurück. Im kommenden Jahr will die Sängerin auf große Open-Air-Tournee gehen und damit ihr 20. Bühnenjubiläum feiern. Insgesamt wird sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. Details will die 41-Jährige in München bekanntgeben. Aber soviel wurde schon verraten: Es soll in den Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht.

Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. “Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.” Sie führte aus: “In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen.”

Im nächsten Jahr soll das dann wieder anders sein. “Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer”, schrieb sie an ihre Fans. “Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden, und zwar mit Euch.”

