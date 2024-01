Helene Fischer über Tour-Unfall: “War für irgendetwas gut”

Sängerin Helene Fischer sieht ihre Unfälle vor und während ihrer Tour im vergangenen Jahr als schicksalhaft an. “Diese Tour war ja auch gespickt voller unvorhergesehner Dinge. Ich habe einmal einen Rippenbruch erlitten, ich habe den Unfall gehabt”, sagte Fischer (39) am Samstagabend in der ARD-Liveshow “Schlagerchampions 2024” im Gespräch mit dem Moderator – und ihrem Ex-Partner – Florian Silbereisen.

“Mein Lebensmotto ist tatsächlich, einfach immer dem Universum zu vertrauen und zu wissen, Dinge im Leben kommen, weil sie kommen müssen und irgendein Zeichen uns da leiten wird. Und so war’s tatsächlich auch bei mir in beiden Fällen, das muss ich wirklich sagen”, so Fischer. Auch an alle, die sich Sorgen gemacht hätten, sagte sie: “Es war für irgendetwas gut und ich habe daraus gelernt.”

Fischer sang in der Sendung außerdem ein Medley ihrer älteren Hits wie “Die Hölle morgen früh” und “Und morgen früh küss ich dich wach”. Die Schlagersängerin hatte im Frühjahr Konzerte verschieben müssen, weil sie sich bei Proben für ihre Show eine Rippe gebrochen hatte. Im Juni verletzte sie sich dann bei einer Übung am Trapez im Gesicht und musste das Konzert abbrechen.