Hilary Duff macht Hoffnung auf Welttournee

Freitag, 30. Januar 2026 | 15:58 Uhr
Von: APA/dpa

US-Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff hat bei einem Konzert in Los Angeles eine kommende Welttournee angekündigt. Beim Abschluss ihrer Mini-Tour “Small Rooms, Big Nerves” deutete die 38-Jährige an, dass nach den vier intimen Clubshows deutlich größere Konzerte folgen sollen. Fans, die Duff während des Auftritts auf die Bühne holte, trugen T-Shirts mit der Aufschrift “World Tour Loading…”, wie das Branchenmagazin “Variety” berichtete.

Den Moment haben ihre Fans festgehalten und auch in den sozialen Medien gepostet. Eine offizielle Bestätigung mit Terminen gab es zunächst nicht. Am Ende des Abends erhielten die Besucher jedoch Flyer mit der Botschaft “more to come” und einem Verweis auf Duffs Website. Die Mini-Tour war Duffs erste Headliner-Konzertreihe seit mehr als zehn Jahren und verband ihre Klassiker wie “Come Clean” und “So Yesterday” mit neuen Songs.

Neues Album im Februar

Passend dazu steht auch neue Musik an: Mehr als zehn Jahre nach ihrem bisher letzten Album “Breathe In. Breathe Out” (2015) bringt Duff am 20. Februar die Platte “Luck… or Something” heraus. Darin stecke “viel Liebe, nächtliche Angstgefühle und ein wenig Chaos”, schrieb die vierfache Mutter damals auf Instagram. Die erste Single “Mature” entstand gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Songwriter Matthew Koma, sowie der Songschreiberin Madison Love.

