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Tom Holland und Zendaya wären gerne auch mal nicht so bekannt

Holland und Zendaya wären gerne für einen Tag unbekannt

Mittwoch, 29. Juli 2026 | 08:16 Uhr
Tom Holland und Zendaya wären gerne auch mal nicht so bekannt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
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Von: APA/dpa

Als Hollywoodstars werden Tom Holland (30) und Zendaya (29) überall erkannt, wo sie auftauchen. Nun verriet das “Spider-Man”-Paar, was sie machen würden, wenn die Welt für einen Tag vergessen würde, dass sie berühmte Schauspieler sind. “Ich würde zu einem Sportereignis gehen”, sagte “Spider-Man”-Darsteller Holland der Deutschen Presse-Agentur in London. “Wahrscheinlich würde ich mir ein Heimspiel von Tottenham Hotspur anschauen, im Fanblock sitzen und das einfach genießen.”

Mit dem Gedanken spielt auch der neue Film “Spider-Man: Brand New Day”, der ab Mittwoch (29. Juli) in den Kinos zu sehen ist – allerdings mit weit drastischeren Folgen. Darin muss sich Titelheld Spider-Man alias Peter Parker damit abfinden, dass alle Menschen ihre Erinnerungen an ihn dauerhaft verloren haben. Selbst seine Freundin MJ (Zendaya) und sein bester Freund Ned (Jacob Batalon) wissen nicht mehr, wer er ist. Die Folge: Der Superheld ist völlig auf sich allein gestellt und leidet unter Einsamkeit.

Zendaya würde durch die Mall schlendern

Auch Zendaya (29), die im echten Leben mit Holland verheiratet ist, sehnt sich manchmal nach einem Stück Normalität. “Ich würde einfach durchs Einkaufszentrum gehen”, sagte die US-Schauspielerin der dpa. “Ich vermisse das, einfach rumzugehen. Ich will gar nichts kaufen, ich möchte einfach nur durch die Mall schlendern und mir vielleicht ein paar Snacks gönnen.”

Ihr Co-Star Jacob Batalon (29) hingegen würde gern mal wieder ins Kino gehen. “Ich glaube, ich würde mir den neuen “Spider-Man”-Film anschauen”, scherzte Batalon.

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