“Im Oval Office werden viele krank” – was meint Obama damit?

Hamburg/Washington – Der Pusterer TV-Moderator, Markus Lanz, ist seit Jahren mit seiner Talksendung “Markus Lanz” erfolgreich im Deutschen Fernseh aktiv.

Nun konnte der Südtiroler ein Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama ergattern.

Dieser war nicht physisch im Studio in Hamburg. Das Interview wurde in einem Hotel in Washington aufgezeichnet. Darin erzählt er unter anderem, wie er das Amt des Präsidenten erlebt hat, spricht über die Wendepunkte seiner Amtszeit, über die gespaltenen USA und auch über Donald Trump sowie dessen Nachfolger Joe Biden.

Lanz lenkt dabei den 44. Präsidenten der USA in eine Richtung, die erneut offenbart, wie viele Lichtjahre Obama von seinem Nachfolger Donald Trump entfernt ist, was Rhetorik, Ausstrahlung und politisches Charisma angeht.

Zu Beginn des Interviews begrüßt Markus Lanz seinen Interviewpartner und meint, dass dies wohl der sicherste Raum in den USA derzeit sei. Obama widerspricht, betont aber im gleichen Atemzug, dass das Oval Office derzeit „nicht so sicher“ sei: „Viele werden dort krank.“ Unklar bleibt, ob Obama lediglich die coronainfizierten Mitarbeiter des Secret Service und Präsidenten meinte, oder doch die geistige Verwesung seines Amtsnachfolgers.