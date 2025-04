Influencer Andrew Tate in London auf Schadenersatz verklagt

Zivilprozess am High Court könnte Anfang 2027 starten

Von: APA/AFP

Vier Frauen in Großbritannien haben den umstrittenen Influencer Andrew Tate auf Schadensersatz in Höhe von mehr als 100.000 Pfund (116.880 Euro) verklagt. Nach Angaben des Londoner High Courts vom Dienstag wird Tate in einer Zivilklage der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung beschuldigt. Er soll zudem eine Frau mit einer Waffe bedroht haben.

Der frühere Kickboxer wurde unter anderem mit frauenfeindlichen Sprüchen und Ansichten in Onlinenetzwerken bekannt. Er musste sich bereits in mehreren Ländern vor Gericht verantworten, darunter in einigen Fällen gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Tristan.

Anfang 2027 könnte es nun nach Angaben des Londoner High Courts zu einem dreiwöchigen Prozess in Großbritannien kommen. In den Gerichtsunterlagen, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegen, wird Andrew Tate beschuldigt, eine Frau im Jahr 2015 mehrfach gewürgt, vergewaltigt und mit einem Gürtel angegriffen zu haben.

Zivilprozess am Londoner High Court

Eine zweite Frau gab darin zu Protokoll, Tate habe sie 2015 ohne ihre Zustimmung gewürgt. Eine dritte Frau beschuldigte ihn der Vergewaltigung im Jahr 2013 und eine vierte Frau sagte aus, Tate habe sie bis zur Ohnmacht gewürgt, vergewaltigt und mit dem Tod bedroht.

Die Zivilklage wurde vor den Londoner High Court gebracht, nachdem sich die britische Staatsanwaltschaft im Jahr 2019 gegen eine Klage entschieden hatte. Anwalt Matt Jury, dessen Kanzlei die Klägerinnen vertritt, sagte der BBC, dass den Frauen “von der Polizei und der Staatsanwaltschaft Gerechtigkeit verweigert wurde, während sie zusehen mussten, wie Andrew Tates Einfluss wuchs”.

Auch Anklage wegen Steuerbetrugs

Ende 2022 waren die Tate-Brüder bereits in Bukarest festgenommen worden, wo sie seit einigen Jahren gelebt hatten. Die rumänische Staatsanwaltschaft warf ihnen unter anderem die Bildung einer organisierten kriminellen Vereinigung, Menschenhandel, sexuellen Missbrauch und Geldwäsche vor. Andrew Tate befand sich in Rumänien zeitweise unter Hausarrest, der jedoch Mitte Jänner 2025 aufgehoben wurde.

Die Tate-Brüder, die neben der britischen auch die US-Staatsbürgerschaft besitzen, sind in Großbritannien zudem wegen Steuerbetrugs angeklagt. Zwischen 2014 und 2022 sollen sie auf Interneteinnahmen von 21 Millionen Pfund (knapp 25 Millionen Euro) keine Steuern gezahlt haben. Andrew Tate wurde wegen wiederholter frauenfeindlicher Äußerungen aus mehreren Onlinenetzwerken wie Instagram und TikTok verbannt. Im Onlinedienst X hat er jedoch noch immer mehr als neun Millionen Follower.