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Für Willi Banner und Patricija Ionel ist die Show vorbei

Influencer Willi Banner muss “Let’s Dance” verlassen

Samstag, 18. April 2026 | 01:33 Uhr
Für Willi Banner und Patricija Ionel ist die Show vorbei
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Von: APA/dpa

Ausgetanzt: Für Social-Media-Star Willi Banner (31) ist die Reise bei der RTL-Show “Let’s Dance” beendet. Der Influencer erhielt zusammen mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel ein sehr durchwachsenes Juryurteil – und konnte danach auch nicht mehr genügend Stimmen des Publikums einsammeln, um doch noch eine Runde weiterzukommen. Damit war das Ausscheiden besiegelt.

Der gebürtige Cottbuser und einstige Radrennfahrer hatte zusammen mit Ionel eine Rumba zu dem Lied “Liberian Girl” von Michael Jackson gezeigt. Während Juror Jorge González “in vielen Sachen” noch “positiv überrascht” war, ging sein Kollege Joachim Llambi mit dem Content Creator erneut hart ins Gericht. “Du hast einen neuen Tanzstil entwickelt”, sagte der 61-Jährige. “Willi ist der Erfinder der Steh-Rumba.” Er agierte tänzerisch “sehr begrenzt”.

Bianca Heinicke nutzt ihre Chance

Dass es für Banner eng werden könnte, hatte sich seit Wochen abgezeichnet. Vor allem Llambi hatte selten Gefallen an den Tänzen des Social-Media-Stars geäußert. “Du kannst natürlich aus einem Brauereipferd jetzt kein Galopper machen”, hatte er unlängst schon geurteilt. Banner gab zu, dass er mit Zweifeln zu kämpfen habe.

Das Ausscheiden des 31-Jährigen bedeutet zugleich, dass das zweite “Let’s Dance”-Leben von Influencerin Bianca “Bibi” Heinicke weitergeht. Die 33-Jährige war eigentlich schon in der Vorwoche aus der Tanz-Show geflogen. Dann aber musste Schauspielerin Esther Schweins verletzungsbedingt passen – und Heinicke rückte wieder nach. Ihre zweite Chance nutzte sie und zog diesmal in die nächste Runde ein.

Die gesamte Folge von “Let’s Dance” stand im Zeichen von Michael Jackson. In der Spezial-Ausgabe tanzten alle Kandidaten zu Liedern des einstigen “King of Pop”. Hintergrund: Am 22. April (Mittwoch) soll ein Film über die Musiklegende in die Kinos kommen.

Zu einem unerwarteten Zwischenfall kam es, als Sänger Ross Antony zusammen mit Tanzpartnerin Mariia Maksina zum Jackson-Lied “Human Nature” tanzte. Maksina erwischte Antony dabei unglücklich mit dem Ellenbogen oberhalb seines Auges. Plötzlich floss Blut über Antonys Gesicht, der aber tapfer bis zum Schluss weiter tanzte.

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