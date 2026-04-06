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Unveröffentlichtes Material zu Singer-Songwriter Jeff Buckley

“It’s Never Over, Jeff Buckley”: Denkmal für den Topmusiker

Montag, 06. April 2026 | 06:17 Uhr
Unveröffentlichtes Material zu Singer-Songwriter Jeff Buckley
APA/APA/Piece of Magic Entertainment
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Von: apa

Er lebte nicht lange, sorgte aber in dieser Zeit für gehörig Aufsehen in der Musikwelt: Jeff Buckley hat 1994 mit “Grace” sein einziges Studioalbum veröffentlicht, drei Jahre später ertrank der US-amerikanische Singer-Songwriter im Alter von 30 Jahren bei einem tragischen Unfall. Die Oscar-nominierte Regisseurin Amy Berg (“Deliver Us from Evil”) nimmt sich dem Ausnahmemusiker nun in Form des Dokumentarfilms “It’s Never Over, Jeff Buckley” an. Ab Donnerstag im Kino.

Dabei setzt sie auf Archivmaterial, Interviews mit Buckleys Mutter, seinen ehemaligen Partnerinnen, Bandkollegen und so manchem Promi. Und auch die faszinierende Stimme des Musikers ist nicht zu wenig zu hören.

(S E R V I C E – www.polyfilm.at/film/its-never-over-jeff-buckley )

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