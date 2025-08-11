Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Ja, ich will”: Cristiano Ronaldo ist nun verlobt
Cristiano Ronaldo mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez

“Ja, ich will”: Cristiano Ronaldo ist nun verlobt

Montag, 11. August 2025 | 21:56 Uhr
Cristiano Ronaldo mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez
APA/APA/AFP/JORGE FERRARI
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez haben sich verlobt. “Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben”, schrieb die 31 Jahre alte Rodriguez auf Instagram zu einem Bild, auf dem ein silberner Ring an ihrem Ringfinger zu sehen ist. Die beiden sind seit Ende 2016 ein Paar.

Mit seiner Lebensgefährtin hat der 40 Jahre alte Ronaldo zwei Töchter: Alana Martina und Bella Esmeralda. Die Zwillinge Eva und Mateo sowie sein ältester Sohn, Cristiano Jr. (15), stammen nicht aus der Beziehung des Offensivspielers mit Rodriguez.

Seine fußballerische Zukunft hatte Ronaldo Ende Juni geklärt, als er seinen Vertrag bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien um weitere zwei Jahre bis 2027 verlängerte.

