James Gunn präsentiert neuen Darsteller im “Superman”-Kostüm

Filmemacher James Gunn (“Suicide Squad”) hat seinen neuen “Mann aus Stahl” präsentiert: Gut ein Jahr vor dem geplanten Kinostart von “Superman” stellte Gunn am Montag (Ortszeit) ein Foto von US-Schauspieler David Corenswet (30) in dem legendären blau-roten Kostüm ins Netz. Auf dem Foto zieht sich Superman seine roten Stiefel an. Das blaue Trikot mit dem großen S-Zeichen auf der Brust wirkt leicht abgewetzt und angeschmutzt.

Die Dreharbeiten zu dem neuen Superhelden-Abenteuer sind bereits angelaufen. Corenswet, der in TV-Serien wie “The Politician” und “Hollywood” mitspielte, tritt die Nachfolge des Briten Henry Cavill (41) an, der den DC-Helden in “Man of Steel” (2013) “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) und “Justice League” (2017) dargestellt hatte.

Rachel Brosnahan (33, “House of Cards”) wird Supermans Freundin Lois Lane spielen. Die neue Folge soll sich der Herkunft des Superhelden widmen, der von seinen Eltern vom Planeten Krypton auf die Erde geschickt wurde. Dort wird er von einem kinderlosen Ehepaar im US-Bundesstaat Kansas gefunden und wächst als Clark Kent auf. Der Kinostart ist für Juli 2025 geplant.

In der langen Geschichte von “Superman”-Verfilmungen waren bisher Christopher Reeve, Brandon Routh und Henry Cavill als Darsteller auf der Kinoleinwand zu sehen.