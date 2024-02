Jamie Dornan: “WÃ¤re drei Buben im Haus nicht gewachsen”

Hollywood-Schauspieler Jamie Dornan ist froh um seine drei Töchter. “Ich weiß nicht, wie ich als Vater von Söhnen wäre”, sagte der 41-Jährige in der US-Talkshow “Today with Hoda & Jenna”. “Ich bin nicht sicher, ob ich mit der Energie zurechtkäme. Ich bin sowieso jemand, der eine Menge Energie hat, ich bin oft ziemlich aufgedreht.” Er glaube, dass er und seine Frau “drei aufgedrehten Burschen im Haus nicht gewachsen” seien.

Seine eher klischeehafte Sicht, wie sich Mädchen und Buben typischerweise verhalten, führte er noch weiter aus. Das Leben mit drei Mädchen sei für ihn “das Beste”, schwärmte Dornan. “Ich bin auch sensibel, und ich glaube, das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man ein Vater von Mädchen ist. Ich liebe es einfach, es ist verrückt.”

Der Nordire wurde durch die “Shades of Grey”-Reihe bekannt und für seine Rolle in dem Drama “Belfast” 2022 mit dem Golden Globe nominiert. Kürzlich erschien Staffel zwei der BBC-Thriller-Serie “The Tourist”, in der Dornan die Hauptrolle spielt.