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Die Geschwister im Jahre 1965 mit ihrer Mama

Jamie Lee Curtis trauert um Schwester

Sonntag, 31. Mai 2026 | 15:40 Uhr
Die Geschwister im Jahre 1965 mit ihrer Mama
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Von: APA/dpa

Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat mit einer emotionalen Nachricht den Tod ihrer Schwester Kelly Curtis bekanntgegeben. “Sie war meine erste Freundin und meine lebenslange Vertraute. Atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin”, schrieb die 67-Jährige auf der Plattform Instagram. Das Management der Schauspielerin bestätigte den Tod der Schwester. Kelly sei am Samstag gestorben. “In ihrem Zuhause. Inmitten der Natur. Friedlich”, schrieb Curtis.

Zu den Gründen machte sie keine Angaben. Die Tochter der Hollywood-Stars Tony Curtis und Janet Leigh war zwei Jahre älter als ihre Schwester Jamie Lee. Während Jamie Lee Curtis zum Weltstar wurde, führte Kelly ein deutlich privateres Leben. “Sie wird erinnert werden für ihre liebevolle Großzügigkeit, starke Meinungen, unendliche Neugier, einzigartigen Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten”, schrieb Curtis auf Instagram.

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