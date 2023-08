Janet Yang als Präsidentin der Oscar-Academy wiedergewählt

Die Filmproduzentin Janet Yang setzt ihr Amt als Präsidentin der Oscar-Academy fort. Die 67-Jährige wurde vom Aufsichtsrat der rund 10.000 Mitglieder starken Organisation Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles wiedergewählt. Das gab der Filmverband, der alljährlich die Oscars verleiht, am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Yang trat 2022 die Nachfolge von Oscar-Präsident David Rubin an.

Yang, die in ihrer langen Karriere Filme wie “Töchter des Himmels” (1993) und “Larry Flynt – Die nackte Wahrheit” (1996) produziert hatte, ist auf dem Chefposten die erste Person asiatischer Abstammung und die vierte Frau als Präsidentin in der Akademie-Geschichte. Zu bekannten Vorgängern zählen Filmschaffende wie Bette Davis, Gregory Peck, Arthur Hiller und Karl Malden. Yang hat sich als Mitglied der Oscar-Akademie in der Vergangenheit unter anderem für Diversität und Gleichstellung eingesetzt.