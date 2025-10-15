Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Jennifer Aniston will kein Kind adoptieren
Jennifer Aniston will kein Kind adoptieren

Jennifer Aniston will kein Kind adoptieren

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 08:20 Uhr
Jennifer Aniston will kein Kind adoptieren
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
Von: APA/dpa

Trotz ihres unerfüllten Kinderwunsches kommt für US-Schauspielerin Jennifer Aniston die Adoption eines Kindes nicht infrage. “Wenn Leute sagen: “Aber du kannst doch adoptieren” – ich will nicht adoptieren”, zitiert das Promi-Portal “People” die 56-Jährige aus dem Podcast “Armchair Expert with Dax Shepard”, in dem der “Friends”-Star zu Gast war. Die Folge wird nächste Woche veröffentlicht.

“Ich will meine eigene DNA in einem kleinen Menschen. Das ist der einzige Weg – egoistisch oder nicht, was auch immer das sein mag. So wollte ich das immer”, wurde die Schauspielerin weiter zitiert.

“Ich habe versucht, schwanger zu werden”

Erst 2022 hatte Aniston in einem Interview ihren unerfüllten Kinderwunsch thematisiert. In ihren Dreißigern und Vierzigern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, sagte sie im Gespräch für die Dezember-Ausgabe des Magazins “Allure”. “Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich”, erzählte sie. “All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen – das war wirklich hart.”

Sie habe In-Vitro-Fertilisations-Behandlungen durchgemacht, chinesische Tees getrunken und alle möglichen weiteren Dinge versucht. Die Schauspielerin war zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux.

Aniston spricht über öffentlichen Druck

Im Interview mit dem Modemagazin “Harper’s Bazaar” sprach Aniston kürzlich erneut über den Umgang der Medien mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch: “Sie kannten meine Geschichte nicht, sie wussten nicht, was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht habe, um eine Familie zu gründen – weil ich nicht hinausgehe und ihnen meine medizinischen Sorgen erzähle”, sagte sie.

Das gehe niemanden etwas an, sagte Aniston weiter. “Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man es nicht mehr überhören kann – dieses Narrativ, dass ich kein Kind bekomme, keine Familie habe, weil ich egoistisch bin, eine Workaholic. Natürlich trifft mich das – ich bin ein Mensch.”

