Jimi Blue Ochsenknecht glaubt an Karma

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (“Die Wilden Kerle”) glaubt an höhere Mächte. “Ich glaube an Schicksal, ich glaube an Karma”, sagte der 32-Jährige. “Ich glaube daran, dass man etwas Gutes zurückbekommt, wenn man etwas Gutes tut.” Er wisse zwar nicht, ob man diesen Zustand “religiös” nennen sollte. “Aber ich glaube auf jeden Fall an etwas”, sagte Ochsenknecht. Auch daran, dass es “etwas Höheres” gebe, das uns beobachte.

Von: APA/dpa