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Jimmy Kimmel mit Seitenhieben auf Doku von Melania Trump

Jimmy Kimmel macht sich bei Oscars über Melania-Doku lustig

Montag, 16. März 2026 | 10:32 Uhr
Jimmy Kimmel mit Seitenhieben auf Doku von Melania Trump
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
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Von: APA/dpa

Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel teilte bei der Oscar-Gala in Los Angeles gegen Donald Trump aus, ohne den US-Präsidenten namentlich zu nennen. Als er die Dokumentarfilmkategorien auf der Bühne präsentierte, sagte er: “Oh Mann, er wird sauer sein, seine Frau wurde dafür nicht nominiert.” Damit spielte er auf den Amazon-Film “Melania” an, der die First Lady vor dem Machtwechsel im Weißen Haus begleitet.

Zuvor hatte Kimmel über Filmemacher gesprochen, die sich der Aufgabe verschrieben hätten, die Wahrheit zu erzählen, Ungerechtigkeit anprangerten und zum Handeln inspirierten. Dann fügte er hinzu: “Und es gibt auch Dokumentarfilme, in denen man im Weißen Haus herumläuft und Schuhe anprobiert.”

Die USA stellte er später in einem überspitzten Witz in eine Reihe mit Nordkorea: “Wie Sie wissen, gibt es einige Länder, deren Führung die Meinungsfreiheit nicht unterstützt. Es steht mir nicht frei zu sagen, um welche es sich handelt. Belassen wir es einfach bei Nordkorea und CBS.” Der Paramount-Sender CBS schlägt seit der Übernahme durch die Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung an.

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