John Butler ist vor allem für seine Fähigkeiten auf der akustischen Gitarre bekannt

John Butler am Donnerstag in Meran

Meran – John Butler kehrt 2023 nach Europa zurück, um als Solokünstler in Clubs und Theatern in der Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Großbritannien aufzutreten. Ein Auftritt ist am 13. Juli auch in Meran geplant.

Butler, Australiens erfolgreichster unabhängiger Musiker, veröffentlichte 2018 sein siebtes Studioalbum Home, auf dem er neue klangliche Wege beschreitet, die Instrumentierung erweitert und mit neuen Genres experimentiert, ohne dabei den Kern seines charakteristischen Sounds zu verlieren. Auf die Veröffentlichung folgte bald schon eine ausgedehnte Welttournee, bei der er 152 Konzerte auf der ganzen Welt spielte.

Einlass in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff ist ab 18.00 Uhr mit der Möglichkeit, die Gärten zu besichtigen. Die Parkgebühren sind im Ticketpreis inbegriffen. Das Konzert findet im Freien und bei jeder Witterung statt, die Zuschauerplätze sind nicht überdacht. Es besteht keine Sitzplatzgarantie. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Eintrittskarten bei Schlechtwetter. Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten.

Infos zum Konzert in Meran

17.00 Uhr Öffnung der Abendkasse

18.00 Uhr Einlass

21.00 Uhr Beginn des Konzert

Kartenvorverkauf:

in allen Athesia Buchhandlungen

www.ticketone.it

Informationen:

Tel. 0473 270256

info@showtime-ticket.com

www.showtime-ticket.com

www.trauttmansdorff.it