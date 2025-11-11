Jonathan Bailey will sich beim Kinderkriegen nicht hetzen

Von: APA/dpa

Der aus der Serie “Bridgerton” bekannte Schauspieler Jonathan Bailey kann sich gut vorstellen, einmal Kinder zu haben – noch sieht er die Zeit dafür aber nicht gekommen. “Ich habe das absolute Privileg, ein schwuler Mann zu sein – es gibt keine biologische Uhr”, sagte der 37-Jährige dem Magazin “Esquire”. Überhaupt sei es ein Privileg, Kinder bekommen zu können.

Es sei für ihn ein Thema, eine Idee im Hinterkopf – wenn auch keine, die aktuell besonders laut sei. “Es gibt offensichtlich unzählige Kinder, die Liebe und Unterstützung dringend benötigen”, sagte er.

Bailey ist “Sexiest Man Alive” 2025

Bis es mal so weit ist, hält er sich mit anderen Kindern der Familie auf Trab. “Es ist toll, Onkel von sechs Kindern zu sein, und sie sind alle so cool und unabhängig.”

Mitte November kommt “Wicked: Teil 2” in die Kinos, darin spielt Bailey an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero. Bekannt ist der Brite vor allem als Lord Anthony in der Kostüm-Serie “Bridgerton” beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in “Jurassic World: Die Wiedergeburt” als Museumspaläontologe zu sehen. Vergangene Woche wurde Bailey zudem von der US-Zeitschrift “People” zum “Sexiest Man Alive” des Jahres 2025 gekürt.