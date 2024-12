Judi Dench setzt Maggie Smith ein besonderes Denkmal

Von: APA/dpa

Schauspielerin Judi Dench (90) hat ihrer verstorbenen Kollegin Maggie Smith ein besonderes Denkmal gesetzt. Dench sei dafür bekannt, dass sie Bäume pflanzen lasse für Freunde, die gestorben seien, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Sie habe Bäume für all diejenigen, die fort seien, sagte Dench auch selbst in einem neuen Dokumentarfilm der BBC. Der Baum für Maggie sei ein Holzapfel. Smith war Ende September im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie spielte zum Beispiel in der Serie “Downton Abbey”, den “Harry Potter”-Filmen und in der Komödie “Sister Act – Eine himmlische Karriere” mit.

“Eine liebe und besondere Freundin”

“Ich kannte sie sehr, sehr lange”, sagte Dench in dem Dokumentarfilm “Maggie Smith at the BBC”. Sie sei sehr, sehr witzig und unglaublich geistreich gewesen. “Und wirklich eine liebe und besondere Freundin.” Sie habe manchmal auch furchteinflößend sein können – man habe bei “Mags” nicht auf der falschen Seite stehen wollen, scherzte Dench.