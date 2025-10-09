Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Julia Roberts liebäugelt mit einem Bühnen-Comeback
Julia Roberts könnte wieder auf die Bühne zurückkehren

Julia Roberts liebäugelt mit einem Bühnen-Comeback

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 09:43 Uhr
Julia Roberts könnte wieder auf die Bühne zurückkehren
APA/APA/AFP/CHRIS DELMAS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Julia Roberts kann sich laut eigenen Worten eine Rückkehr auf die Theaterbühne vorstellen. “Ich glaube, ich würde gern wieder ein Theaterstück machen. Jetzt, wo meine Kinder aus dem Haus sind, könnte ich mich wieder mit diesem Laserfokus so einer Sache widmen – das ist nämlich eine ganz andere Art von Verpflichtung als ein Film”, sagte die 57-Jährige dem US-Promiportal “People”. “Das wäre etwas, auf das ich mich wirklich freuen würde”, sagte Roberts weiter.

Roberts ist seit 2002 mit dem Kameramann Danny Moder verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (20) sowie Henry Daniel (18).

Roberts spielte 2006 mit Bradley Cooper am Broadway

2006 gab der “Pretty Woman”-Star am Broadway sein Bühnendebüt. In “Three Days of Rain” (1997) von Richard Greenberg, der für einen Pulitzerpreis nominiert wurde, spielte Roberts eine Frau, die die Wahrheit über den Tod ihres Vaters aufdeckt. Im zweiten Akt verkörpert sie die Mutter der Frau. Mit ihr auf der Bühne waren Paul Rudd (56) und Bradley Cooper (50).

Roberts war 2023 in dem Endzeit-Thriller “Leave The World Behind” beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Demnächst ist sie im Film “After the Hunt” zu sehen, der in Österreich bei der Viennale Premiere feiert. Unter der Regie des Italieners Luca Guadagnino spielt sie darin eine College-Professorin, die indirekt in einen Konflikt um sexuelle Belästigung gerät.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
51
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
43
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
34
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
29
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 