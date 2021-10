Junger Hobbykoch aus St. Pauls bald im ZDF zu sehen

St. Pauls – Den elfjährigen Simon Leimgruber aus St. Pauls hat das Kochfieber gepackt. Regelmäßig beschert er seiner Familie mit seiner Spezialität, den Spinatknödeln mit Schmortomaten als Beilage, einen kulinarischen Hochgenuss. Wie die Sonntagszeitung “Zett” berichtet, ist der Hobbykoch damit bald schon im deutschen Fernsehen zu sehen, und zwar für die Kinder-Küchenschlacht.

Gestern fanden in Hamburg die Aufnahmen statt, ein Erlebnis, für das sich die gesamte Familie bereits am Freitagmorgen ins Auto gesetzt hatte. Am 21. Dezember wird die Sendung dann im Fernsehen ausgestrahlt, in der Simon und vier weitere Kids ihre Lieblingsgerichte vor laufender Kamera vorbereiten und anschließend einem fachkundigen Feinschmecker und Experten servieren.

Wie Simon Leimgruber zum Kochen gekommen ist und seinen Weg ins TV erfahrt ihr in der Sonntagszeitung “Zett”!