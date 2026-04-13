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Fans haben sich bein Coachella mit Bieber-Sweater eingedeckt

Justin Bieber bei Coachella-Festival mit Bühnen-Comeback

Montag, 13. April 2026 | 08:58 Uhr
Fans haben sich bein Coachella mit Bieber-Sweater eingedeckt
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
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Von: APA/dpa

Popstar Justin Bieber hat beim Coachella-Festival in Kalifornien das Publikum in einer kuriosen Bühnenshow per Laptop und YouTube durch verschiedene Stationen seiner Karriere geführt. Dabei tauchte auf Leinwänden zeitweise auch ein Clip aus seinen frühen Jahren auf, in dem Bieber gegen eine Glasscheibe läuft, wie RTL auf seinem eigenen Instagram-Account postete. Mit dem ersten offiziellen Headliner-Slot in Indio seit Jahren feierte der 32-Jährige sein großes Bühnen-Comeback.

Der Sänger setzte am Samstagabend bei seinem rund 90-minütigen Auftritt vor allem auf neue Songs aus seinen 2025 erschienenen Alben “Swag” und “Swag II”. Zwischendurch spielte er frühere Musikvideos und alte Internetclips ein, sang stellenweise mit seinem jüngeren Ich im Duett und holte Gäste wie Wizkid, Tems, The Kid Laroi, Dijon und Mk.gee auf die Bühne. Bieber soll am kommenden Wochenende erneut beim Coachella auftreten.

In US-Medien wurde der Auftritt teils als großes Live-Comeback des Kanadiers gewertet. Bieber hatte seine “Justice”-Tour 2022 wegen gesundheitlicher Probleme beendet. Im Zusammenhang damit machte er auch seine Diagnose des Ramsay-Hunt-Syndroms öffentlich, eine Nervenkrankheit mit zeitweiser Gesichtslähmung.

Spott und Begeisterung

Zugleich fielen die Reaktionen auf die minimalistische Show gemischt aus. Kritiker spotteten über die lange YouTube-Passage und den Einsatz des Laptops. Andere lobten gerade den intimen, ungewöhnlich persönlichen Ansatz.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte auch das Publikum vor der Bühne. Nach US-Medienberichten verfolgten unter anderem Biebers Frau Hailey, Kylie und Kendall Jenner sowie Katy Perry mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau das Set. Perry machte sich in einem Instagram-Video scherzhaft über Biebers YouTube-Einsatz lustig: Gut, dass er die werbefreie Premium-Version habe.

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