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Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind

Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 08:46 Uhr
Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Kind
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATEI HORVATH
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Von: APA/dpa

Schauspielerin Kaley Cuoco (“The Big Bang Theory”, “The Flight Attendant”) erwartet ihr zweites Kind. “Unsere kleine Familie ist nun komplett, was für ein wahr gewordener Traum”, schrieb die 40-Jährige auf Instagram. Dazu zeigte sie Fotos von ihrem Babybauch und ein Video von sich und ihrem Partner Tom Pelphrey (43) beim Ultraschall. Zudem verriet Cuoco das Geschlecht des Babys: Ein Foto zeigt sie, Pelphrey und ihre Tochter Matilda mit einem Gender-Reveal-Kuchen.

Dabei wird das Innere eines Kuchens eingefärbt – blau für einen Buben und rosa für ein Mädchen. Cuoco erwartet demnach ein Mädchen. “Diese zweite Reise war in vielerlei Hinsicht etwas schwieriger, aber wir sind so dankbar für diesen Moment! Die kleine Schwester ist auf dem Weg”, so die Schauspielerin.

Cuoco und Schauspielkollege Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen “Ozark”-Staffel kennengelernt und sich wenig später auf Instagram als Paar gezeigt. Im März 2023 wurde ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey geboren.

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