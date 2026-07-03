Karlsbader Filmfestival zeichnet US-Star Dustin Hoffman aus

Von: APA/dpa

Dustin Hoffman ist mit dem Kristallglobus des Karlsbader Filmfestivals für außerordentliche Verdienste um das Weltkino ausgezeichnet worden. Der 88-Jährige nahm den Preis bei der Eröffnungsfeier der internationalen Filmschau im tschechischen Kurort Karlsbad persönlich entgegen. Hoffman wird an diesem Samstag sein Debüt “Die Reifeprüfung” von 1967 vorstellen, in dem er die Hauptrolle des College-Absolventen Benjamin Braddock spielte, der von einer älteren Frau verführt wird.

Die 60. Ausgabe des Filmfestivals dauert noch bis zum 11. Juli. Die 1946 gegründete Filmschau, die anfangs im Wechsel mit ihrem Moskauer Pendant stattfand, ist eine der ältesten der Welt. Das Festival lockt jeden Sommer Zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland nach Karlsbad im Westen Tschechiens.

Fußball-Doku als Eröffnungsfilm

Hoffman wurde im Laufe seiner Karriere unter anderem mit zwei Oscars als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet – für seine Rollen in “Kramer gegen Kramer” und “Rain Man”. In Karlsbad nahm er als Zuschauer an der Projektion des Eröffnungsfilms “El Partido” (der Wettkampf) teil. Die Sportdoku handelt vom 2:1-Sieg Argentiniens über England bei der Fußball-WM von 1986 – ein emotionales Ereignis nur wenige Jahre nach dem Falklandkrieg zwischen dem südamerikanischen Land und dem Vereinigten Königreich.

Auszeichnung auch für Maggie Gyllenhaal

Die Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal erhielt in Karlsbad den Preis des Festivalpräsidenten. Dieser geht außerhalb des Wettbewerbs an “Persönlichkeiten, die auf bedeutende Weise zur Entwicklung des Filmschaffens beitragen”. Die US-Amerikanerin wird ihren Spielfilm “The Bride! – Es lebe die Braut” auf dem Festival zeigen, der bereits im März in die deutschen Kinos kam. Die US-Amerikanerin legte damit eine feministische Neuinterpretation der Frankenstein-Legende vor.