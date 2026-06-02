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"Oft braucht es einfach doppelt so viel Einsatz wie bei einem Mann"

Kate Hudson musste härter kämpfen als männliche Kollegen

Dienstag, 02. Juni 2026 | 11:28 Uhr
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APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
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Von: APA/AFP

Die US-Schauspielerin Kate Hudson hat nach eigenen Angaben härter für ihren Erfolg gekämpft als ihre männlichen Kollegen. “Ich hasse es, das zu sagen, aber oft braucht es einfach doppelt so viel Einsatz wie bei einem Mann”, sagte die 47-Jährige der Illustrierten “Bunte” laut Mitteilung vom Dienstag.

Echte Gleichberechtigung habe auch mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun, sagte Hudson. “Frauen werden erst dann wirklich gleichgestellt sein, wenn weibliches Generationenvermögen genauso stark ist wie das von Männern.” Ihr größtes Vorbild sei ihre Mutter Goldie Hawn. “Sie hatte immer diese unglaublich starke, fast mühelos feminine Energie – und gleichzeitig diese enorme Kraft, Dinge einfach durchzuziehen”, sagte Hudson.

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