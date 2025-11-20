Kate Hudson und Hugh Jackman singen in Berliner Club

Von: APA/dpa

Die beiden Hollywoodstars Kate Hudson (46) und Hugh Jackman (57) haben einen Überraschungsauftritt in Berlin hingelegt. Nachdem sie ihren neuen Film “Song Sung Blue” in der Stadt vorgestellt hatten, traten sie noch auf einer Bühne im Stadtteil Kreuzberg auf. Gemeinsam mit einer Band sangen sie “Sweet Caroline” von Neil Diamond. Als “extra von Hollywood nach Kreuzberg” gekommen wurden die beiden Filmstars im Fluxbau vorgestellt. Die Schauspieler teilten Videos auf Instagram.

Die beiden spielen im neuen Musikfilm “Song Sung Blue” mit, der am Mittwochabend im Berliner Zoo Palast seine Europapremiere gefeiert hatte und am 25. Dezember in die österreichischen Kinos kommen soll. Jackman (“Deadpool & Wolverine”) und Hudson (“Almost Famous – Fast berühmt”) spielen darin ein Paar, das als Neil-Diamond-Tribute-Band auftritt und durch harte Schicksalsschläge gehen muss.