Kelly Clarkson schlagfertig auf Brust-OP-Vorschlag reagiert

Von: APA/dpa

Kelly Clarkson hat einst nach eigenen Worten den übergriffigen Vorschlag eines Managers, ihre Brüste vergrößern zu lassen, gekontert. “Ein Arschloch-Manager hat mir einmal gesagt, ich solle mir die Brüste machen lassen, und ich meinte nur: “Warum lässt du dir nicht den Schwanz machen?””, erzählte die 43-Jährige ihrem Publikum in einem Fan-Video, das auf YouTube geteilt wurde.

In dem Clip prüft die amerikanische Sängerin zunächst auf der Bühne den Ausschnitt ihres Jumpsuits und kommt dann auf den damaligen Austausch mit ihrem Manager zu sprechen. Sie habe dem Manager gesagt, dass sie ihre Brüste möge, wie sie seien, führte Clarkson aus. Dieser habe hingegen wohl versucht, etwas mit seinem “fetten Auto” zu kompensieren.

Die Sängerin wurde 2002 durch die US-Castingshow “American Idol” bekannt und landete Hits wie “Because Of You” und “Since U Been Gone”. Inzwischen hat sie auch eine eigene Talkshow.