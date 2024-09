Kendrick Lamar Star der Halbzeitshow des nächsten Super Bowl

Von: APA/AFP

US-Rapper Kendrick Lamar soll im kommenden Jahr der Star bei der Halbzeitshow des Super Bowl sein. Er werde im Februar beim Finalspiel der US-Football-Liga NFL in New Orleans auftreten, teilte der Künstler am Sonntag in Onlinemedien mit. “Rapmusik ist bis heute immer noch das einflussreichste Genre. Und ich werde da sein, um der Welt zu zeigen, warum das so ist.”

Das als Super Bowl bekannte NFL-Finale ist die größte jährliche Veranstaltung im US-Sportkalender, wobei das Halbzeitkonzert traditionell einer der Höhepunkte des Spektakels ist. Auf der Bühne standen in den vergangenen Jahren Stars wie die Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, Michael Jackson, Rihanna, Lady Gaga und Beyoncé. Lamar seinerseits hatte bereits 2022 zusammen mit Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem und 50 Cent einen denkwürdigen Auftritt in Los Angeles hingelegt.

Da das Football-Finalspiel jedes Jahr von Millionen Fernsehzuschauern verfolgt wird, ist die Halbzeit-Show für Musiker eine perfekte Gelegenheit, sich einem riesigen Publikum zu präsentieren. In diesem Jahr war in Las Vegas R&B-Sänger Usher aufgetreten. Heimlicher Star des Abends aber war Popsängerin Taylor Swift – auch wenn sie nichts weiter tat, als das NFL-Finalspiel in einer Loge zu verfolgen und ihren Freund Travis Kelce von den Kansas City Chiefs anzufeuern, die das Spiel dann auch gewannen.