Kennedy Center ehrt Billy Crystal und Queen Latifah

Der Hollywood-Schauspielstar Billy Crystal (75), die US-amerikanische Opern-Diva Renée Fleming (64) und Rapperin Queen Latifah (53) werden in diesem Jahr vom renommierten Kennedy Center in Washington ausgezeichnet. Auch Sängerin Dionne Warwick (82) und der Brite Barry Gibb (76), ehemaliger Sänger der Bee Gees, sind unter den Geehrten, wie das Kulturzentrum am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

Die 46. Preise des Kennedy Centers für das Lebenswerk von Künstlern sollen Anfang Dezember im Rahmen einer Gala überreicht werden. Er sei davon überwältigt, Teil dieser “fantastischen” Gruppe von Künstlern zu sein, sagte Star-Komiker Crystal (“Harry und Sally”, “City Slickers”) in einer Mitteilung. Schon im Alter von fünf Jahren habe er seine Familie durch Auftritte zum Lachen gebracht.

Barry Gibb, der letzte Überlebende der von drei Brüdern gegründeten Band Bee Gees, reagierte begeistert. Er habe nie geglaubt, dass dieser Traum wahr werden könnte. Sie freue sich sehr für die Anerkennung ihrer Musik-Verdienste in den letzten 60 Jahren, sagte auch Warwick (“I Say a Little Prayer”, “I’ll Never Fall in Love Again”) in einer Mitteilung.

Das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte Kennedy-Zentrum ist die größte Kultureinrichtung in der US-Hauptstadt. Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Meryl Streep, Aretha Franklin, Robert De Niro, George Lucas, Tom Hanks und Sting. Im vergangenen Jahr waren Hollywood-Star George Clooney, die Rockband U2 und die Soulsängerin Gladys Knight unter den Geehrten.