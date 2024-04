Über 400 Anmeldungen zum Aufnahmetest für Medizinstudium in Bozen

Bozen – Bis zum Ablauf der Einschreibefrist am 24. April haben sich insgesamt 441 Studentinnen und Studenten zum Aufnahmetest für das erste Jahr des Studiengangs “Medicine and Surgery” in Bozen angemeldet. Organisatorisch wird das Verfahren von der “Università Cattolica del Sacro Cuore” abgewickelt. Diese wird den Studiengang gemeinsam mit dem Land Südtirol, dem Universitären Ausbildungszentrum Claudiana und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb umsetzen. Geplanter Unterrichtsbeginn ist im Herbst 2024, nach der erforderlichen Akkreditierung durch das zuständige Ministerium, die voraussichtlich im Juli 2024 abgeschlossen sein wird.

321 der für den Aufnahmetest eingeschriebenen Studierenden haben ihren Oberschul-Abschluss in einem EU-Land erworben und bewerben sich um einen der 50 Plätze, die dem EU-Kontingent vorbehalten sind. Weitere 120 Kandidaten haben einen Abschluss aus einem Nicht-EU-Land. Für sie sind die restlichen zehn Plätze vorgesehen.

“Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz, die wir erhalten haben. Über tausend künftige Studenten haben sich zur Aufnahmeprüfung angemeldet, 441 von ihnen haben auch die entsprechende Einschreibegebühr bezahlt und können an der Prüfung teilnehmen. Das Interesse an Bozen ist somit gegeben. Vom Aufbau dieses Studiengangs erwarten wir uns positive Impulse für das gesamte Südtiroler Gesundheitssystem”, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Die Hälfte der Teilnehmenden wählt Bozen als Testzentrum

Die 60 Studienplätze werden auf der Grundlage der Ergebnisse der Aufnahmeprüfung vergeben, die am 18. Mai 2024 computergestützt in verschiedenen Prüfungszentren in Bozen, Italien und im Ausland stattfinden wird.

Im Detail werden 201 Kandidatinnen und Kandidaten die Prüfung in Bozen ablegen, 52 in Mailand, 48 in Rom und weitere 20 im europäischen Ausland (13 in Frankfurt, fünf in Zürich und zwei in Budapest). Kandidatinnen und Kandidaten aus Nicht-EU-Ländern legen die Prüfung nicht in Präsenz ab, sondern mittels Proctoring, einem System, das es ermöglicht, Prüfungen kontrolliert aus der Ferne abzulegen. Die Anzahl der Teilnehmenden könnte sich nach Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen noch leicht ändern.

Das Aufnahmeverfahren

Der computergestützte Test erfolgt ausschließlich in englischer Sprache und besteht aus 65 Multiple-Choice-Fragen, die in 65 Minuten beantwortet werden müssen. Die Universität Cattolica bietet verschiedene Vorbereitungskurse an, bei denen einzelne Fächer oder die gesamte Materie aufgefrischt oder vertieft werden können. Den Bewerberinnen und Bewerbern steht zudem eine Simulationsplattform zur Verfügung. Diese greift auf ein Archiv von rund 3.000 Fragestellungen zu, die im Laufe vergangener Aufnahmeprüfungen gestellt wurden, und kann uneingeschränkt zur Vorbereitung auf den Test verwendet werden.