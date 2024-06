Kevin Costner möchte sich wieder verlieben

Von: APA/dpa

Ein gutes Jahr nach Bekanntgabe der Trennung von seiner früheren Ehefrau würde sich Hollywoodstar Kevin Costner (“Der mit dem Wolf tanzt”) eigenen Angaben zufolge gerne wieder verlieben. “Ich liebe die Vorstellung dieser Möglichkeit”, erklärte der 69-Jährige dem US-Magazin “People”. “Ich werde nicht zulassen, dass mein Herz durch irgendetwas verhärtet wird.”

Der Oscar-Preisträger und seine damalige Ehefrau Christine Baumgartner hatten laut “People”-Bericht im Mai vergangenen Jahres nach 18 Jahren Ehe ihre Scheidung eingereicht. Vergangenen Februar wurde die Scheidung demnach amtlich. Costner, der mit Baumgartner zwei gemeinsame Söhne und eine Tochter hat, führte aus, dass mit dem Verliebtsein “so ein gutes Gefühl” verbunden sei. “Ich glaube, jeder wäre gerne verliebt.” Am 28. Juni kommt Costners neuer Western “Horizon” in den USA in die Kinos, in Österreich startet der Film am 22. August.