Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > KI-Clip mit Tom Cruise macht Drehbuchautor Reese Angst
KI lässt Rhett Reese das Lachen vergehen

KI-Clip mit Tom Cruise macht Drehbuchautor Reese Angst

Freitag, 13. Februar 2026 | 09:37 Uhr
KI lässt Rhett Reese das Lachen vergehen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIMITRIOS KAMBOURIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Tom Cruise und Brad Pitt kämpfen miteinander, doch nichts davon ist echt: Drehbuchautor Rhett Reese (“Deadpool & Wolverine”) sorgt sich wegen eines Kurzclips, der von einer künstlichen Intelligenz (KI) erstellt wurde, um seinen Job. “Ich sag”s nicht gern. Aber es ist wahrscheinlich vorbei mit uns”, schrieb Reese zu dem Video auf der Plattform X.

Schon bald könnten Filme mit Hollywood-Qualität von einer einzigen Person am Computer erstellt werden. “Klar, wenn diese Person nichts kann, wird auch der Film miserabel sein. Aber wenn sie über das Talent und den Geschmack eines Christopher Nolan verfügt – und so jemand wird bald kommen –, dann wird das Ergebnis überwältigend sein.”

In dem Video, das Reese teilte, sind die Hollywood-Stars Tom Cruise (63) und Brad Pitt (62) zu sehen, wie sie sich einen Faustkampf in einer Trümmerlandschaft liefern. Das Video sieht täuschend echt aus. Der irische Regisseur Ruairi Robinson hatte das Video gepostet und dazu geschrieben, dass es mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz auf Grundlage einer kurzen Anweisung erstellt worden sei.

Sorge um Jobs

Reese stellte in einem weiteren Post auf X klar, dass er überhaupt nicht begeistert davon sei, dass KI in kreative Bereiche vordringt. “Im Gegenteil – ich habe Angst. So viele Menschen, die ich liebe, stehen vor dem Verlust ihres geliebten Berufs. Ich selbst bin auch gefährdet”, schrieb der Drehbuchautor weiter. Reese schrieb auch das Drehbuch für die Zombie-Komödie “Zombieland” aus dem Jahr 2009.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
49
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
47
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
40
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
32
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
28
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 