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Nicole Kidman in schwarzhumorigem Kinovergnügen

Kidman und Bullock als Hexen in “Zauberhafte Schwestern 2”

Mittwoch, 22. April 2026 | 05:42 Uhr
Nicole Kidman in schwarzhumorigem Kinovergnügen
APA/APA/AFP/GETTY/GABE GINSBERG
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Von: APA/dpa

Sandra Bullock (61) und Nicole Kidman (58) stimmen als Hexen-Schwestern auf ein schwarzhumoriges Kinovergnügen ein. Im neu veröffentlichten Trailer zur Komödie “Practical Magic 2” warnen die beiden, dass jeder, in den sie sich verliebten, einen grauenvollen Tod erleiden würde. Das mache sich nicht gerade gut im Lebenslauf auf der Dating-Plattform Tinder, scherzte Kidman in ihrer Rolle als Hexe.

In dem Originalfilm “Practical Magic” (1998) mit dem deutschen Titel “Zauberhafte Schwestern” spielten die beiden Hollywood-Stars die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht. Nach dem Tod ihrer Eltern wachsen sie bei zwei schrulligen Tanten auf, die sie in die Geheimnisse der Magie und den Fluch der Owen-Frauen einweihen: Jeder Mann, der sich in sie verguckt, kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Regie führte damals Griffin Dunne.

Das Studio Warner Bros. hat die Fortsetzung für September angekündigt. Darin müssen sich die Schwestern dem dunklen Fluch entgegenstellen. Dianne Wiest und Stockard Channing spielen wieder die exzentrischen Tanten Jet und Franny. Neu dabei sind unter anderem Joey King, Maisie Williams und Lee Pace.

Die Fortsetzung wird von der dänischen Oscar-Preisträgerin Susanne Bier (66, “In einer besseren Welt”) inszeniert. Mit Bullock drehte sie den Netflix-Erfolgsfilm “Bird Box – Schließe deine Augen” (2018). Für die Miniserie “Ein neuer Sommer” – Originaltitel “The Perfect Couple” – hatte sie zuvor Kidman vor die Kamera geholt.

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