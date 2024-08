Kim Kardashian: “Meine Kinder wollen mich verkuppeln”

Von: APA/dpa

Reality-TV-Star Kim Kardashian erhält eigenen Worten zufolge von ihren Kindern Vorschläge für ihre potenziellen neuen Partner. “Es ist so lustig, weil meine Kinder versuchen, mich zu verkuppeln”, erzählte die 43-Jährige in der “Tonight Show” von Jimmy Fallon. Ihre vier Kinder aus der inzwischen geschiedenen Ehe mit Rapper Kanye West seien für eine neue Beziehung der Mutter bereit – “aber ich bin es nicht”, sagte Kardashian. Die vier seien “so genau” und fertigten Listen an.

Ihr achtjähriger Sohn Saint wünsche sich, dass sie mit “irgendeinem Basketballspieler oder Fußballer” zusammenkomme, führte Kardashian aus. Die Unternehmerin hatte im Februar 2021 die Scheidung von West eingereicht und war danach vorübergehend mit dem Comedian Pete Davidson liiert. Vor West hatte sie unter anderen Beziehungen mit den Football-Spielern Reggie Bush und Miles Austin, mit dem Basketballer Kris Humphries war sie für kurze Zeit verheiratet. Zwischen 2000 und 2004 war Kardashian mit dem Musikproduzenten Damon Thomas verheiratet.