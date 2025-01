Kitzbühel: Promi-Schar startklar, “Weihnachtsmann” Arnie vor Anflug

Von: apa

Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel stehen vor der Tür – und auch die Promis bereits in den Society-Startlöchern. Der gewohnte Party-Slalom steht auf der Tagesordnung, wobei vor allem wieder die “Weißwurstparty” beim “Stanglwirt”, die “KitzRaceParty” und die “Klima-Charity-Auktion” von Arnold Schwarzenegger im Mittelpunkt stehen. Die “Steirische Eiche” wird direkt aus New York, von den Dreharbeiten zum Film “The Man with the Bag” anreisen, in dem er den Weihnachtsmann spielt.

Letzteres sagte ein Sprecher der Schwarzenegger Climate Initiative zur APA. Nächtigen wird der “Terminator” wie immer im “Stanglwirt” und begleitet wird er wohl – wie jedes Jahr – zumindest von Freundin Heather Milligan und Buddys wie dem Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller.

Schwarzenegger steht seit Mitte Dezember im “Big Apple” für seinen neuen Weihnachtsfilm (Amazon MGM-Studios) vor der Kamera. Für das Hahnenkamm-Spektakel unterbricht er nun die Dreharbeiten, die noch bis März andauern werden und bei denen er sich auch durch die verheerenden Brände in Los Angeles nicht aus der “Arbeitsruhe” bringen ließ.

Klima-Charity-Auktion bildet Auftakt

Den viel beachteten Auftakt zum Society-Reigen wird Schwarzenegger mit seiner alljährlichen “Klima-Charity-Auktion” Donnerstagabend im Goinger “Stanglwirt” setzen. Der Hollywoodstar wird dabei neuerlich eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern an den Wilden Kaiser locken. Der Erlös kommt abermals – wie schon in den Jahren zuvor und bereits seit 2020 – der “Schwarzenegger Climate Initiative” zugute, die international Klimaprojekte unterstützt und auch den “Austrian World Summit” in Wien ausrichtet.

Für den guten Zweck kommt heuer unter anderem eine Uhr aus dem Besitz von Schwarzenegger unter den Hammer. Pikant: Mit einer solchen Uhr der gleichen Marke blieb der “Terminator” 2024 vor der Versteigerung im Münchner Zoll hängen und musste dort stundenlang auf eine Weiterreise warten. Weiters versteigert werden: Ein Hahnenkamm-VIP-Paket, VIP-Karten für ein Match von Real Madrid samt “Meet and Greet” mit Real-Star Antonio Rüdiger oder eine Statistenrolle in der Serie “Die Bergretter”. Für die musikalische Begleitung wird Schlagerstar und TV-Moderator Giovanni Zarrella sorgen, der im Laufe des Abends die Bühne entern wird. Auch Schauspieler Matthias Schweighöfer, TheBossHoss, Ex-Model Barbara Meier, Schauspieler Mark Keller und noch einige mehr werden sich in Going ein Stelldichein geben.

“Weißwurstpary” mit 8.000 Würsten und 2.800 Gästen

Auch die legendäre “Weißwurstparty” steht am Freitagabend zum 32. Mal ebenfalls beim “Stanglwirt” am Programm. Rund um den Kessel werden sich wohl wieder tumultartige Szenen abspielen. In den Hauptrollen: Stars und Sternchen, Kameraleute, Fotografen, Journalisten und “Arnie”. Als “Kesselmeister” fungiert wie schon die letzten Jahre Stanglwirt-Küchenchef Thomas Ritzer, hieß es gegenüber der APA.

Mit Prominamen geizte der Veranstalter im Vorfeld noch. Neben den “üblichen Verdächtigen” wie Schwarzenegger, DJ Ötzi, Andreas Gabalier und diversen Skistars der Vergangenheit wird wohl vor allem wieder deutsche Prominenz ihre Aufwartung machen. Insgesamt werde es in Sachen Gästen “internationaler werden”, deutete man an. Der diesjährige musikalische Star-Act wurde auf APA-Nachfrage hingegen noch nicht verraten. Nur so viel ließen die Veranstalter durchblicken: Es handle sich um einen Act, der “normalerweise Stadien füllt” und sonst nicht mehr in einem solchen Rahmen auftrete. Fix ist hingegen: 8.000 Champagner-Weißwürste und 8.000 Brezen die für 2.800 Gäste bereit liegen.

KitzRaceParty und Charity-Rennen als Samstagshighlights

Am Samstag verlagert sich das Societytreiben von Going endgültig in die Gamsstadt. Am Nachmittag nach der Streif-Abfahrt wedeln Stars und Sternchen am Zielhang bei der “KitzCharityTrophy” für in Not geratene Tiroler und Südtiroler Bergbauernfamilien. Wie die APA erfuhr, unter anderem mit von der Partie: DJ Ötzi, Felix Neureuther, Armin Assinger oder Andreas Gabalier. Als Renndirektoren fungieren unter anderem Bernie Ecclestone und Birgit Lauda.

Die “KitzRaceParty” in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände ist für die High Society ebenfalls wieder ein Fixtermin. Mit dabei sein dürften etwa Andreas Gabalier, Ex-Formel-1-Star Sebastian Vettel, Moderator Johannes B. Kerner und viel andere. Ein heißer Tipp dürfte hier auch Schwarzenegger samt Gefolge sein. Bedeckt hielt man sich noch in Sachen Musik-Act. 2024 hatten dort Ronan Keating und Parov Stelar die Gästeschar unterhalten.

Doch auch abseits des “Society-Hotspots” KitzRaceParty” leuchten noch weitere Party-Epigonen, die normalerweise etwas weniger Aufmerksamkeit erfahren. Als da wären: Die “Hummerparty” im Hotel Kitzhof und das “Schnitzelessen” in Rosi Schipflingers “Sonnbergstuben” hoch über Kitzbühel.

“Inspiration Award” und feiernde Politik

Dem allen voraus gehen wird bereits am Mittwoch die “Kitz Legends Night” im “Hotel Grand Tirolia”. Auch heuer wird dort wieder der “Inspiration Award” für eine Ex-Sportgröße vergeben.

Feiermäßig nicht lumpen lassen wird sich auch die Politik. Am Donnerstagabend lädt das Land Tirol unter Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) zusammen mit dem ÖSV und dem Kitzbüheler Skiclub zum traditionellen “Kitzbühel-Empfang”. Musikkapelle und Schützen inklusive. Welche Politgrößen sich auch bei den Rennen auf der Ehrentribüne blicken lassen, bleibt indes abzuwarten.