König Charles III. war bei Krönung nervös wegen schwerer Krone

Von: APA/AFP

Die schwere Krönungskrone hat den britischen König Charles III. bei seiner Krönung im Mai voriges Jahr ein nervös gemacht. Die goldene Edwardskrone, die im britischen Königshaus ausschließlich bei Krönungen genutzt wird, sei mit mehr als zwei Kilogramm “viel schwerer und größer” als die öfter genutzte Imperial State Crown, berichtete Charles in einem neuen Dokumentarfilm über die Krönung seiner Mutter Elizabeth II.: “Man hat immer ein bisschen Angst, dass sie wackeln könnte.”

Er erinnere sich noch gut daran, dass seine Mutter vor ihrer eigenen Krönung im Jahr 1953 mit der Krone geübt habe. Wenn er am Abend mit seiner Schwester, Prinzessin Anne, in der Badewanne gesessen sei, “kam Mama immer mit der Krone hinauf, um zu üben”, erzählte Charles. “Man muss sich daran gewöhnen, wie schwer sie ist.”

Neue TV-Doku

Die St. Edward’s-Krone ist das Herzstück der britischen Kronjuwelen. Geschaffen wurde sie 1661 trotz ihres Namens zur Krönung von Charles’ Namensvetter Charles II. Die Krone aus purem Gold ist mit 400 Edelsteinen wie Rubinen, Amethysten und Saphiren besetzt und mit purpurfarbenem Samt ausgekleidet, den Abschluss bildet ein Saum aus Hermelin.

Charles äußerte sich in der Dokumentation “Coronation Girls” (deutsch: “Krönungsmädchen”), in der es um zwölf junge Frauen aus Kanada geht, die 1953 zur Krönung von Queen Elizabeth II. nach London gereist waren. Der Dokumentarfilmer Douglas Arrowsmith begleitete sie 2023 bei ihrer Rückkehr nach London, wo sie überraschend von König Charles III. empfangen wurden. “Coronation Girls” wird am 26. Dezember im kanadischen Fernsehen gezeigt.