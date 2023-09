König Charles lädt Premier Sunak nach Schottland ein

Auf Einladung von König Charles III. wollen der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Familie das Wochenende auf Schloss Balmoral in Schottland verbringen. Der Besuch auf dem royalen Anwesen in den Highlands reiht sich in eine Tradition ein, die Charles’ Mutter Queen Elizabeth II. begründet hatte.

So lud die Königin, die in 70 Jahren auf dem Thron insgesamt 15 Regierungschefinnen oder -chefs erlebte, Anfang September 2021 den damaligen Premier Boris Johnson mit Partnerin Carrie und Sohn Wilfred nach Schottland ein. Elizabeth II. starb am 8. September 2022 auf Balmoral, zwei Tage nachdem sie die neue Premierministerin Liz Truss dort getroffen hatte.

Für Sunak ist der Wochenendtrip eine letzte Ablenkung, bevor am Montag das Parlament aus der Sommerpause zurückkehrt und der politische Alltag wieder Fahrt aufnimmt. Gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Ehefrau Akshata Murty hat der 43-Jährige zwei Töchter, die 2011 und 2013 geboren wurden.

Gespannt ist die britische Presse, ob Sunak und Familie am Samstag auch die Highland Games im nahe gelegenen Ort Braemar besuchen. Charles ist Schirmherr – und großer Fan im Schottenrock – der Veranstaltung, bei der sich Teilnehmer in Disziplinen wie Baumstammwerfen und Steinstoßen messen. Auch die verstorbene Queen besuchte das traditionelle Braemar Gathering fast jedes Jahr.