König Charles nimmt nach Krankenhausaufenthalt Termine wahr

Von: APA/dpa

Wenige Tage nach seinem Krankenhausaufenthalt wird der britische König Charles III. (76) in dieser Woche wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, gehören auch ein Treffen mit Premierminister Keir Starmer sowie eine Ehrung auf Schloss Windsor dazu. Charles war im Anschluss an eine geplante Krebsbehandlung Ende vergangener Woche kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Am Freitag war der Monarch aber bereits wieder lächelnd und winkend fotografiert worden, über das Wochenende hatte er sich in seinem Anwesen Clarence House erholt. Seine Krebserkrankung war im Februar 2024 öffentlich gemacht worden. An welcher Krebsform der König leidet, ist aber unklar. Sicher ist nur, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt. Seit seiner Diagnose wird Charles ambulant behandelt.

Charles und seine Ehefrau Königin Camilla (77) wollen in der kommenden Woche zu einem Staatsbesuch nach Italien reisen. Geplant ist auch, dass das Paar den 20. Hochzeitstag dort verbringt. Charles und Camilla hatten sich am 9. April 2005 in Windsor das Jawort gegeben.