König Charles und Kate bei Commonwealth Day

Von: APA/dpa

Der britische König Charles III. und Prinzessin Kate werden bei der Feier des Commonwealth Day in der kommenden Woche dabei sein. Noch im vergangenen Jahr mussten sie aus gesundheitlichen Gründen verzichten. Beide hatten sich Operationen unterziehen lassen und bei beiden stellte sich eine Krebsdiagnose heraus. Die traditionelle Rede des Monarchen, der auch Oberhaupt des Staatenbunds ist, wurde damals auf Video aufgezeichnet und vor Vertretern der Mitgliedsstaaten abgespielt.

Inzwischen ist bei den Royals wieder beinahe Normalität eingekehrt. Kate gab im Jänner bekannt, krebsfrei zu sein. Beim König wurde noch kein Ende der Behandlung verkündet, doch er nimmt schon seit Längerem wieder regelmäßig öffentliche Termine wahr. Zum diesjährigen Commonwealth Day werde sowohl das Königspaar als auch das Thronfolgerpaar an dem Gottesdienst am Montag, dem 10. März, in der Westminster Abbey in London teilnehmen, hieß es.

Dem Staatenbund des Commonwealth gehören 56 Länder an, darunter viele ehemalige britische Kolonien, zum Beispiel Kanada, Indien und Australien, aber auch kleine Inselstaaten wie Tuvalu. Insgesamt leben in den Mitgliedsstaaten 2,7 Milliarden Menschen. Die Ziele der 1949 gegründeten Organisation sind gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Gebieten. Umweltschutz soll dabei eine wichtige Rolle spielen.