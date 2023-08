König Charles wünschte Engländerinnen Glück fürs Finale

Der britische König Charles III. (74) hat Englands Fußballerinnen vor dem WM-Finale viel Glück gewünscht. “Viel Glück heute Lionesses und möget ihr zum Sieg rauschen”, schrieb der Monarch in einer Botschaft, die in der Nacht auf Sonntag veröffentlicht wurde. Charles erlaubte sich dabei ein Wortspiel: das englische Wort “roar” bedeutet “rauschen” oder “brausen”, kann aber auch als “brüllen” verstanden werden. England spielt am Sonntag in Sydney gegen Spanien.

Charles und die Königsfamilie dürften zu den Millionen Menschen in Großbritannien gehören, die das WM-Finale am Bildschirm verfolgen werden. Der britische Thronfolger William, der auch Präsident des englischen Fußballverbandes ist, entschuldigte sich in einer Videobotschaft an das Team für seine Abwesenheit. “Es tut uns Leid, dass wir nicht persönlich anwesend sein können, aber wir sind so stolz auf alles, was ihr erreicht habt”, sagte er in dem Video, das ihn an der Seite seiner Tochter Charlotte zeigt.

Premierminister Rishi Sunak wird bei dem Finale ebenfalls nicht im Stadion sitzen. Die britische Regierung wird durch Außenminister James Cleverly und Kulturministerin Lucy Frazer vertreten sein.