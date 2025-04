Königin Camilla: Charles liebt seine Arbeit

Von: APA/dpa

Die britische Königin Camilla ist überzeugt, dass das Pflichtgefühl ihrem Mann König Charles III. Kraft gibt. “Ich glaube, er liebt seine Arbeit und sie hält ihn in Schwung”, sagte Camilla (77) laut der britischen Nachrichtenagentur PA mitreisenden Reportern während des Staatsbesuchs in Italien in der vergangenen Woche. Die Arbeit helfe ihrem Mann auch bei der Genesung von seiner Krebserkrankung, deutete sie an.

“Ich finde es wunderbar, wenn man krank war und es einem wieder besser geht”, sagte Camilla demnach weiter. Charles (76) wolle “immer mehr und mehr und mehr machen”. Das sei das Problem. Anderen zu helfen, treibe ihn an.

Der Palast hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass Charles wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt wird. Das britische Königspaar feierte am Mittwoch während des Staatsbesuchs in Italien seinen 20. Hochzeitstag.