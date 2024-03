Königin Camilla nahm Plakate mit Genesungswünschen für Kate entgegen

Königin Camilla (76) hat in der englischen Stadt Shrewsbury Plakate für Prinzessin Kate entgegengenommen, die kürzlich eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte. Auf einem stand “Send our love to Kate” (“Schicken Sie Kate alles Liebe”), dazu war ein Herz gemalt. “Sie wird begeistert sein”, sagte Camilla am Mittwoch zu zwei Mädchen, wie ein Video von Sky News zeigte. Die Royals teilten bei Instagram mit: “Was für ein wunderbar herzlicher Empfang in Shrewsbury!”

Die britische Königsfamilie ist derzeit mit mehreren Krebsdiagnosen konfrontiert. Nachdem König Charles III. (75) eine Krebserkrankung bekannt gegeben hatte, wandte sich auch seine Schwiegertochter Kate (42) an die Öffentlichkeit. Sie bekommt nach einem Krebsfund nach einer Operation vorsorglich Chemotherapie.

Weder Charles noch Kate nehmen derzeit Termine in der Öffentlichkeit wahr. Charles’ Frau Camilla steht deswegen stärker in der Öffentlichkeit. Charles soll am Ostersonntag aber am traditionellen Gottesdienst der Royals teilnehmen. Thronfolger Prinz William (41), seine Frau Kate und deren Kinder werden Berichten zufolge nicht dabei sein.