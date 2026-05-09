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Richard Attenborough ist 100 Jahre alt

Königliche und tierische Grüße für Attenborough zum 100.

Samstag, 09. Mai 2026 | 13:10 Uhr
Richard Attenborough ist 100 Jahre alt
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
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Von: APA/dpa

Tiere als royale Briefträger: Der britische König Charles III. (77) hat dem britischen Naturforscher, Schriftsteller und Dokumentarfilmer David Attenborough mit einem Tiervideo zum 100. Geburtstag gratuliert. Der gut vierminütige BBC-Clip, den der Palast in sozialen Medien postete, zeigt den Monarchen beim Verfassen einer Grußbotschaft auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands. Tiere spielen dabei eine zentrale Rolle.

Schon während der König schreibt, wird er von einem Hündchen beobachtet – später kommt eine ganze Reihe von auf den britischen Inseln lebender Wildtiere zum Einsatz. Als ein Auto mit dem Umschlag auf seinem Weg zu Attenborough von einem umgefallenen Baumstamm gestoppt wird, übernimmt ein Collie die Aufgabe des Briefträgers. Nach und nach wird das Schreiben von einem Greifvogel, einem Igel, dem in Großbritannien selten gewordenen roten Eichhörnchen, einem Dachs und weiteren Tieren durch beeindruckende Szenen der britischen Landschaft befördert.

Attenborough winkt neben Prinz William mit Umschlag

Die beinahe echt wirkenden Aufnahmen ähneln Bildern aus den vielen Tierdokus, mit denen Attenborough über viele Jahrzehnte Aufsehen erregt hat. Zuletzt ist Attenborough selbst zu sehen, der an seinem Geburtstag am Freitag mit einem Event der BBC in der Royal Albert Hall in London geehrt wurde. Er sitzt neben Thronfolger Prinz William (43) und winkt mit dem Umschlag, der deutliche Spuren von der angeblichen Reise trägt. Zum 100. Geburtstag erhalten Briten traditionell einen Brief vom Monarchen.

In der Botschaft, die Charles in dem Clip vorliest, würdigt der König die jahrzehntelange Arbeit des britischen Naturforschers. “Ich glaube, wir sind uns erstmals 1958 begegnet, beinahe ein Jahrzehnt vor dem Zeitalter des Farbfernsehens (…)”, so der Monarch. Er fügt hinzu: “Im Laufe dieser Jahrzehnte haben Sie die Schönheit und die Wunder der Natur einem Publikum auf der ganzen Welt auf neue und wunderbare Weise gezeigt.”

Charles betont zudem, dass Attenborough sein Anliegen teilte, “die dringende Notwendigkeit zum Schutz und der Erhaltung unseres wertvollen Planeten und zur Bewahrung allen Lebens auf der Erde für künftige Generationen” hervorzuheben.

Geburtstagsgruß auch von Schildkröte “Jonathan”

Attenborough durfte sich auch über einen tierischen Gruß freuen. Das Büro des Gouverneurs der Insel St. Helena teilte auf der Plattform X ein Foto der berühmten 194-jährigen Schildkröte “Jonathan”. “Herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Runde um die Sonne, junger Mann”, heißt es in dem Beitrag. “Jonathan” lebt seit 1882 auf der 121 Quadratkilometer großen Insel St. Helena, ein britisches Überseegebiet vor der Westküste Afrikas. 2022, zu seinem 190. Geburtstag, kürte das Guinness-Buch der Rekorde das betagte Männchen zur ältesten Schildkröte der Welt. “Vielen Dank, dass du die Wunder unserer Welt mit so viel Sorgfalt und Neugierde mit uns teilst”, heißt es in dem X-Beitrag weiter. “Auf viele weitere Jahre, langsam und stetig gewinnt man das Rennen!”.

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