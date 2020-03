Konzert von Andrea Berg: Südtiroler nun doch zugelassen

Innsbruck – Das Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck teilt mit, dass Südtiroler wegen der Verbreitung des Coronavirus nun doch zum Andrea Berg-Konzert am Freitagabend in der Olympiahalle in der Tiroler Landeshauptstadt zugelassen werden.

Am Nachmittag hatte es noch geheißen, dass Südtiroler und jene, die sich in den letzten 14 Tagen in Südtirol aufgehalten haben, der Zutritt zur Olympiahalle untersagt sei.

Die Entscheidung habe die Innsbrucker Behörde für Veranstaltungen und Sicherheit getroffen. Als Grund wurde angegeben, dass Südtirol wegen der Verbreitung des Coronavirus zur Risikoregion erklärt wurde.

Später am Nachmittag ist man wieder zurück gerudert: Südtiroler und jene, die sich in den letzten 14 Tagen in Südtirol aufgehalten haben, können nun doch an der Veranstaltung teilnehmen.