Koubek bei “Dancing Stars” in der ersten Runde out

Von: apa

Für den früheren Tennisspieler Stefan Koubek kam das Aus im Doppel bereits in der ersten Runde – jedenfalls bei den “Dancing Stars”, wo er mit seiner Profi-Tanzpartnerin Manuela Stöckl am Freitag mit einem Wiener Walzer ins Out tanzte. Durchschnittlich 650.000 Zuseher und Zuseherinnen (Marktanteil: 26 Prozent) sahen in der zweiten Sendung der neuen Staffel die Präsentation der Tänze, im Schnitt 588.000 verfolgten die erste Entscheidung.

Koubek: “Ich habe alles gegeben”

Sportlich nahm Koubek die Entscheidung laut ORF-Aussendung: “Ich bin sehr traurig, dass ich nicht mehr dabei bin, weil es einen Riesenspaß gemacht hat. Ich habe alles gegeben, Manu genauso. Wir hatten eine harte Woche und haben super trainiert. Wenn die Entscheidung dann so ist, muss man sie hinnehmen. Verlieren habe ich gelernt im Tennis – insofern ist es zwar okay, aber trotzdem schade, weil es eine sehr geile, viel zu kurze Zeit war.”

Koubek hofft auf die eine oder andere Tanzstunde bei Stöckl, um sich weiter zu perfektionieren, gemeinsam mit seiner Partnerin: “Meine Freundin tanzt gerne, insofern werde ich schauen, dass ich ihr eine Freude mache und mit ihr tanzen gehe, weil es auch mir Spaß macht.”

Die nächste “Dancing Stars”-Sendung ist am Freitag, dem 28. März, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.