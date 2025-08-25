Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kratki folgt auf Kratky: Ö3-Wecker-Nachfolge steht fest
Das neue Quartett der Morningshow

Kratki folgt auf Kratky: Ö3-Wecker-Nachfolge steht fest

Montag, 25. August 2025 | 13:33 Uhr
Das neue Quartett der Morningshow
Von: apa

Auf Kratky folgt Kratki: Anna Kratki und Philipp Bergsmann stoßen nach dem abrupten, gesundheitsbedingten Rückzug von Starmoderator Robert Kratky neu zum Team des Ö3-Weckers. Sie werden ab Ende September erstmals für die beliebte Radiosendung vor dem Mikro stehen und damit mit den schon etablierten Aufweckern Philipp Hansa und Gabi Hiller das nunmehrige Quartett der Morningshow bilden, wie Ö3 am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Die zwei aus Oberösterreich

Der gebürtige Oberösterreicher Bergsmann werkt seit 2018 bei Ö3 und moderiert seit sechs Jahren gemeinsam mit Tina Ritschl “Frag das ganze Land”. Zuletzt war er auch in den Sendungen “Eure Musik – euer Hitradio am Abend” und “Countdown ins Wochenende” zu hören. “Schon als Kind bin ich mit dem Ö3-Wecker aufgestanden, und jetzt geht für mich ein Traum in Erfüllung, die größte Morgenshow des Landes zu moderieren”, wurde Bergsmann in der ORF-Aussendung zitiert.

Komplett neu bei Ö3 dockt Kratki an. Ebenfalls aus Oberösterreich stammend, stand sie beim Privatsender Radio Energy für die Morgensendung im Studio und drehte als freie Journalistin Reportagen für ORF III. “Ich freue mich riesig, Teil des Ö3-Teams zu sein – hier bei Ö3 schlägt das Herz von Radio in Österreich”, zeigte sich die designierte Aufweckerin der Nation erfreut.

Kratky hörte aus Gesundheitsgründen auf

Langzeit-Wecker-Star Robert Kratky hatte Mitte des Monats überraschend das sofortige Ende seiner Zusammenarbeit mit dem ORF verkündet. Er wolle sich nun “auf ärztliches Anraten” seiner körperlichen und psychischen Gesundheit widmen, begründete er den Rückzug. Nicht zuletzt Hasspostings auf Social Media hatten dem Moderator zugesetzt, war Kratky doch mit 473.000 Euro Brutto-Jahresgehalt an erster Stelle der ORF-Spitzenverdiener.

