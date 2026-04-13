Kroatien kürt Quintett Lelek zum ESC-Act

Von: apa

Die kroatische Ethno-Pop-Band Lelek, gegründet 2024, tritt beim 70. Eurovision Song Contest für Kroatien an. Die fünfköpfige Gruppe – Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan und Marina Ramljak – geht mit dem Song “Andromeda” ins Rennen und stellt sich im ersten Halbfinale am 12. Mai der Konkurrenz. Lelek verbindet dabei Elemente traditioneller kroatischer Musik mit modernem Popsound. Ziel der Band ist es, die slawische kulturelle Identität zu bewahren und zeitgemäß neu zu interpretieren.

Mit ihrer Debütsingle “Tanani Nani” sorgte die Formation erstmals für Aufmerksamkeit. Spätestens seit ihrem Auftritt beim kroatischen Vorentscheid Dora 2025, bei dem sie mit “The Soul of My Soul” den vierten Platz belegten, zählt die Band zu den vielversprechenden Acts des Landes. Dora gilt als traditionsreiches Musikfestival und dient als Auswahlverfahren für den Eurovision Song Contest.

“Andromeda”, von den fünf Frauen durchgehend auf Kroatisch gesungen, besticht durch seine teilweise mystische Inszenierung und hebt sich damit auch klar vom klassischen ESC-Mainstream ab.

Kroatiens ESC-Geschichte

Kroatien nahm erstmals 1993 als eigenständiges Land am Eurovision Song Contest teil. Bereits 1990 war das Land – damals noch als Teil Jugoslawiens – Gastgeber des Wettbewerbs, nachdem die Gruppe Riva 1989 mit “Rock Me” in Lausanne für Jugoslawien gewonnen hatte. Seinen bisher größten Erfolg feierte Kroatien 2024 mit dem 2. Platz. Zuvor erreichte das Land 1999 und 1996 auch noch zwei 4. Plätze.

Die größten Erfolge Kroatiens:

Platz 2

2024

Baby Lasagna

“Rim Tim Tagi Dim”

Platz 4

1999

Doris

“Marija Magdalena”

Platz 4

1996

Maja Blagdan

“Sveta ljubav”

(S E R V I C E – www.eurovision.com/stories/croatia-dora-winner-lelek-vienna-2026/ )