Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kroatien kürt Quintett Lelek zum ESC-Act
Nicht eine, sondern fünf Marien-Erscheinungen: Lelek aus Kroatien

Kroatien kürt Quintett Lelek zum ESC-Act

Montag, 13. April 2026 | 08:18 Uhr
++ HANDOUT ++ Nicht eine, sondern fünf Marien-Erscheinungen: Lelek aus Kroatien
APA/EBU/ANTE ODAK
Schriftgröße

Von: apa

Die kroatische Ethno-Pop-Band Lelek, gegründet 2024, tritt beim 70. Eurovision Song Contest für Kroatien an. Die fünfköpfige Gruppe – Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan und Marina Ramljak – geht mit dem Song “Andromeda” ins Rennen und stellt sich im ersten Halbfinale am 12. Mai der Konkurrenz. Lelek verbindet dabei Elemente traditioneller kroatischer Musik mit modernem Popsound. Ziel der Band ist es, die slawische kulturelle Identität zu bewahren und zeitgemäß neu zu interpretieren.

Mit ihrer Debütsingle “Tanani Nani” sorgte die Formation erstmals für Aufmerksamkeit. Spätestens seit ihrem Auftritt beim kroatischen Vorentscheid Dora 2025, bei dem sie mit “The Soul of My Soul” den vierten Platz belegten, zählt die Band zu den vielversprechenden Acts des Landes. Dora gilt als traditionsreiches Musikfestival und dient als Auswahlverfahren für den Eurovision Song Contest.

“Andromeda”, von den fünf Frauen durchgehend auf Kroatisch gesungen, besticht durch seine teilweise mystische Inszenierung und hebt sich damit auch klar vom klassischen ESC-Mainstream ab.

Kroatiens ESC-Geschichte

Kroatien nahm erstmals 1993 als eigenständiges Land am Eurovision Song Contest teil. Bereits 1990 war das Land – damals noch als Teil Jugoslawiens – Gastgeber des Wettbewerbs, nachdem die Gruppe Riva 1989 mit “Rock Me” in Lausanne für Jugoslawien gewonnen hatte. Seinen bisher größten Erfolg feierte Kroatien 2024 mit dem 2. Platz. Zuvor erreichte das Land 1999 und 1996 auch noch zwei 4. Plätze.

Die größten Erfolge Kroatiens:

Platz 2

2024

Baby Lasagna

“Rim Tim Tagi Dim”

Platz 4

1999

Doris

“Marija Magdalena”

Platz 4

1996

Maja Blagdan

“Sveta ljubav”

(S E R V I C E – www.eurovision.com/stories/croatia-dora-winner-lelek-vienna-2026/ )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Kommentare
41
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
29
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
Kommentare
29
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
28
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Südtiroler im gleichen Knast wie Maduro und Puff Daddy
Kommentare
26
Südtiroler im gleichen Knast wie Maduro und Puff Daddy
Anzeigen
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 