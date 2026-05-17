Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät
Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer Lungenkrankheit

Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät

Sonntag, 17. Mai 2026 | 14:19 Uhr
Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer Lungenkrankheit
APA/APA/NTB/LISE ASERUD
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich am Nationalfeiertag lächelnd mit Sauerstoffgerät neben ihrer Familie gezeigt. Die 52-Jährige, die an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet, verfolgte am Morgen die Feierlichkeiten vor dem Wohnsitz und auf dem Schlossbalkon. Wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete, setzte sich Mette-Marit zwischenzeitlich auf einem bereitgestellten Stuhl und zog sich früher als ihr 52-jähriger Mann Haakon zurück.

Die Norweger feiern am 17. Mai die Unterzeichnung ihrer ersten Verfassung im Jahr 1814. Traditionell begehen sie den Verfassungstag mit Paraden von Schülern und Musikkapellen. Die Kronprinzessin war zuvor bereits mit einem Sauerstoffgerät bei einem offiziellen Termin erschienen. Ihr Zustand hatte sich laut Palastmitteilung in den vergangenen Monaten verschlechtert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Kommentare
64
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Kommentare
59
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Prügelattacke vor Grundschule in Meran: 14-Jähriger verletzt
Kommentare
40
Prügelattacke vor Grundschule in Meran: 14-Jähriger verletzt
Gewissheit nach Bangen: Wal Timmy ist tot
Kommentare
34
Gewissheit nach Bangen: Wal Timmy ist tot
Inflation in Bozen steigt im April deutlich an
Kommentare
26
Inflation in Bozen steigt im April deutlich an
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 