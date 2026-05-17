Kronprinzessin Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät

Von: APA/dpa

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich am Nationalfeiertag lächelnd mit Sauerstoffgerät neben ihrer Familie gezeigt. Die 52-Jährige, die an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidet, verfolgte am Morgen die Feierlichkeiten vor dem Wohnsitz und auf dem Schlossbalkon. Wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete, setzte sich Mette-Marit zwischenzeitlich auf einem bereitgestellten Stuhl und zog sich früher als ihr 52-jähriger Mann Haakon zurück.

Die Norweger feiern am 17. Mai die Unterzeichnung ihrer ersten Verfassung im Jahr 1814. Traditionell begehen sie den Verfassungstag mit Paraden von Schülern und Musikkapellen. Die Kronprinzessin war zuvor bereits mit einem Sauerstoffgerät bei einem offiziellen Termin erschienen. Ihr Zustand hatte sich laut Palastmitteilung in den vergangenen Monaten verschlechtert.