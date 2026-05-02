Kurzfilm “Life of Toni” zeigt 70 Jahre ESC in vier Minuten

Von: apa
Der vierminütige Kurzfilm “Life of Toni” soll zur Eröffnung des erste Semifinales des 70. Eurovision Song Contest am 12. Mai auf ORF 1 nur mit Musik die Lebensgeschichte eines Fans und damit auch die Geschichte des Song Contest erzählen. Das Konzept stammt laut ORF-Aussendung von Mischa Zickler, Creative Producer ist Christopher Steiner, Regisseur Chris Raiber. Die European Broadcasting Union (EBU) hat “Life of Toni” bereits veröffentlicht.
(S E R V I C E – “Life of Toni” ist unter anderem auf Youtube unter https://youtu.be/I60TXs70v90 abrufbar.)
