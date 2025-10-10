Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lady Gaga am Mailänder Set von “Der Teufel trägt Prada 2”
Lady Gaga am Mailänder Set von “Der Teufel trägt Prada 2”

Freitag, 10. Oktober 2025 | 13:31 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE COPPOLA
Von: apa

Lady Gaga ist in Mailand während der streng abgeschirmten Dreharbeiten zum Film “Der Teufel trägt Prada 2” gesichtet worden – ganz zur Freude ihrer italienischen Fans. Der Film ist die Fortsetzung des Kultstreifens von 2006 mit Meryl Streep und Anne Hathaway.

Lady Gaga wurde unweit der Mailänder Pinakothek Brera gesichtet, wo seit vergangenem Mittwoch einige der spektakulärsten Szenen des Drehorts Mailand für “Der Teufel trägt Prada 2” gefilmt werden – darunter eine Modenschau der fiktiven Zeitschrift Runway, geleitet von der ikonischen und gefürchteten Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep. Die Szenen wurden mit rund 600 Statistinnen und Statisten gedreht, berichteten Mailänder Medien.

Die Sicherheitsvorkehrungen am Set sind sehr streng: Den Statisten wurden die Handys abgenommen, die Geräte ausgeschaltet und in versiegelten Beuteln aufbewahrt. Am Eingang zur Pinacoteca gibt es Metalldetektoren und mehrere Kontrollpunkte.

Lady Gaga ist derzeit auf Europatournee und wird am 19. und 20. Oktober in der Mailänder Konzerthalle Forum in Assago auftreten. Die beiden Konzerte sind bereits seit Langem ausverkauft.

Laut dem Branchenmagazin “Variety” dreht sich der zweite Teil von “Der Teufel trägt Prada” um Miranda Priestly (Meryl Streep), die versucht, ihre Karriere im Zeitalter des Niedergangs der traditionellen Printmedien zu retten. Dabei gerät sie in Konflikt mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily (Emily Blunt), die mittlerweile eine hochrangige Führungskraft bei einem Luxuskonzern ist – einem wichtigen Werbepartner, auf den Priestly dringend angewiesen ist.

